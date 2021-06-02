الموت يفجع نانسي عجرم في حماتها

المستقلة/- منى شعلان/ توفيت اليوم الاربعاء جمال بديع، والدة الدكتور فادي هاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية،وجرى تشيع الجثمان من كنيسة مارجرجس الشياح إلى مدافن العائلة في منطقة بدادون، واعتذرت العائلة عن عدم إقامة العزاء بسبب إجراءات الحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.


وفي سياق مختلف اتهم بعض الصحفيين نانسي عجرم بسرقة أغنيتها الأخيرة “حبك بيقوي” من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته طلع النهار التي طرحها قبل سنوات.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين، حيث وجدوا أن الرابط الوحيد بين الأغنيتين هو الموزع المصري هاني يعقوب، ولم يصدر الفنان محمد المجذوب أو المتحدث الرسمي باسمه أي بيان تعليقا على هذا الاتهام.

أغنية “حبك بيقوي” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، وحققت أكثر من مليون مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

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