الموازنة 2021 ستصل الى البرلمان الاسبوع المقبل

المستقلة / – كشفت اللجنة المالية النيابية عن ” ان الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستصل الى البرلمان منتصف الاسبوع المقبل “.

وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان المصادر الحكومية اكدت لنا ان الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستصل الى البرلمان منتصف الاسبوع المقبل لغرض اقرارها “، مشيرا الى ان اللجنة المالية والبرلمان بحاجة الى مابين 20 – 30 يوما لمناقشتها واقرارها “.

واوضح رشيد :” ان الموازنة ستتضمن قروضا داخلية بحجم 30 تريليون دينار لسد العجز المالي ودفع الرواتب والنفقات الاخرى “.