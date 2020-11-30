الموازنة 2021 ستصل الى البرلمان الاسبوع المقبل

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المستقلة / – كشفت اللجنة المالية النيابية عن ” ان الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستصل الى البرلمان منتصف الاسبوع المقبل “.

وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :” ان المصادر الحكومية اكدت لنا ان الموازنة الاتحادية لعام 2021 ستصل الى البرلمان منتصف الاسبوع المقبل لغرض اقرارها “، مشيرا الى ان اللجنة المالية والبرلمان بحاجة الى مابين 20 – 30 يوما لمناقشتها واقرارها “.

واوضح رشيد :” ان الموازنة ستتضمن قروضا داخلية بحجم 30 تريليون دينار لسد العجز المالي ودفع الرواتب والنفقات الاخرى “.

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