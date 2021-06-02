المهن الموسيقية المصرية تستغيث برئيس الوزراء بسبب بطالة أعضائها

المستقلة/- منى شعلان/ أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية فى مصر، استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير السياحة الدكتور خالد العناني، قال فيها إنه منذ ما يقرب من عام ونصف وجميع موسيقيين مصر في حالة بطالة وتوقف مورد رزقهم الوحيد مما أدى إلى عدم قدرتهم علي الإنفاق حتى على أساسيات الحياة.

وأضافت النقابة في بيانها: “تحملت نقابة المهن الموسيقية كل ما استطاعت وقامت بصرف إعانات للأعضاء ومازالت تضطلع بدورها من صرف المعاشات والإعانات والعلاج مع توقف مواردها من تحصيل الرسم النسبي عن عمل الأعضاء، وتهلل الموسيقيون فرحا بالإنفراجة الأخيرة في قرارا الفك الجزئي للحظر ولكنهم صدموا حين علموا أن الفرقة الموسيقية في المكان لا تزيد عن 3 عازفين فقط وقد كانت قبل الجائحة لا تقل عن 15 عازف”.

وتابع البيان: “والمنشأة السياحية لا يرتادها أقل من مائة فرد يوميًا فلن يؤثر في ازدحام المكان أن تزيد الفرقة الموسيقية إلى 10 عازفين مع الالتزام بالتباعد والحفاظ على التدابير الاحترازية، فهناك مصلحة أولى بالرعاية من مجرد تقليل أعداد الموسيقيين وهي حق الموسيقيين في الكسب لحماية أسرهم من التفكك الاجتماعي”.

واختتم المجلس بيانه قائلاً: “دولة رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي السادة الوزراء، نناشد فيكم روح الإنسانية التي تتمتعون بها وحرصكم علي خوفكم المصري الأصيل علي الأسر المصرية برجاء إعادة النظر في زيادة عدد أفراد الفرق المصرية التي تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية.. تحيا مصر وطنا آمنا للجميع وشامخا فوق كل التحديات.؟. وفقكم الله وسدد خطاكم”.