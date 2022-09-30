المهن السينمائية تقرر عدم ترشيح فيلم مصري للأوسكار

المستقلة/- قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية بأغلبية الأصوات لعدم ترشيح فيلم مصري للمشاركة في جوائز الأوسكار.

وصدر بيان من نقابة المهن السينمائية، جاء فيه: “اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية اليوم الموافق 29 أيلول/سبتمبر لاختيار الفيلم المصري المرشح للمشاركة في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي”.

وتابع البيان: “وبعد مشاهدة أعضاء اللجنة للأفلام التي ينطبق عليها شروط الترشيح للجائزة من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (أوسكار)، انتهت اللجنة بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام”.

يذكر أن المخرج مجدي أحمد علي قرر سحب فيلمه “2 طلعت حرب” من قائمة الأفلام القصيرة التي سيتم اختيار منها ما يمثل مصر في مسابقة الأوسكار، وذلك اعتراضا على ما وصفه بـ “التحايل” على شرط العرض الجماهيري.

وكتب احمد على صفحته الشخصية في الفيسبوك : “السيد نقيب المهن السينمائية المحترم تحية طيبة، أبلغني الأستاذ سيد باختيار فيلمي (٢ طلعت حرب) ضمن القائمة القصيرة للاختيار من بينها فيلما يمثل مصر في مسابقة الأوسكار بشرط أن يكون الفيلم الذي ترشحه اللجنة قد عرض جماهيريا وهو الشرط الذي وضعته لجنة الأوسكار التي تهتم أساسا بالعرض الجماهيري الحقيقي في دولة الإنتاج”.

وتابع: “ولما كنت أبديت اعتراضا سابقا على مبدأ التحايل على هذا الشرط (وبالصدفة) لصالح منتج بعينه بإقرار تجاوز هذا الشرط إذا قدم المنتج خطابا يفيد أن فيلمه سوف يعرض قبل الموعد النهائي، وربما في دار سينما مهجورة بالأقاليم، في تحايل فج على فكرة العرض الجماهيري نفسها”.

يذكر أن فيلم “حدث في 2 طلعت حرب” بطولة: سمير صبري، أحمد وفيق، أحمد مجدي، عبير صبري، ميدو عادل، ميار الغيطي، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

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