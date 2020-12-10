المنتخب العراق يحافظ على مركزه الـ 69 في تصنيف الفيفا الجديد

المنتخب العراق يحافظ على مركزه الـ 69 في تصنيف الفيفا الجديد

المستقلة /- حافظ المنتخب العراق على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة الجديد “فيفا”، الصادر اليوم الخميس وجاء المنتخب الوطني في المركز الـ69 برصيد 1347 نقطة.

وحل العراق في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية.

وحل سابعاً أيضاً على مستوى آسيا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.

وتصدر التصنيف المنتخب البلجيكي برصيد 1780 نقطة ثم فرنسا برصيد 1755 والبرازيل برصيد 1743 وانجلترا برصيد 1670 نقطة.