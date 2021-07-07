المنتخب العراقي سيدخل معسكرا تدريبيا تحضيرا للتصفيات كأس العالم

المستقلة /- من المؤمل أن يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكرا تدريبيا بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي تحضيرا للتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية في تصريح لصحفية”الصباح الرياضي” تابعته المستقلة , إن برنامج اعداد اسود الرافدين جاهز وبانتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمصادقة عليه، مبينا أن منهاج الاعداد يتضمن الانخراط بمعسكرات داخلية وخارجية فضلا عن تأمين مباريات تجريبية عالية المستوى من اجل الوصول إلى موعد التصفيات بأفضل جاهزية ممكنة.

وأشار الى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد على الأرجح الإعلان عن اسم المدرب ليتم بعد ذلك تسخير جميع الجهود الممكنة في محاولة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل ببلوغ نهائيات كأس العالم.

تجدر الإشارة الى ان قرعة التصفيات الحاسمة أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى الى جانب كوريا الجنوبية وايران وسوريا والإمارات ولبنان.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

القضاء يصدر حكما بالسجن 10 سنوات على مدير جمرك النجف لتهريبه ادوية

اخبار العراق

القانونية النيابية تؤكد تلقيها اجابات حول تعديل المادة 57 احوال شخصية

اخبار العراق

نائب يؤكد… جهات سياسية تتلاعب بملف الكهرباء

اخبار العراق

البنتاجون يرفض تقديم معلومات عن طبيعة الخسائر في مطار اربيل

اخبار العراق

المنتخب العراقي سيدخل معسكرا تدريبيا تحضيرا للتصفيات كأس العالم

اخر الاخبار

استقرار اسعار النفط على انخفاض حاد بعد فشل اوبك عقد اجتماعها المرتقب

اخبار العراق

الصحة تتوقع تسجيل ارتفاع بإصابات كورونا خلال الايام المقبلة

اخبار العراق

الصحة تتوقع تسجيل ارتفاع بإصابات كورونا خلال الايام المقبلة

اخر الاخبار

أول ظهور لأروى بعد الحروق التي أصابتها

اخر الاخبار

محمد رمضان ينشر صورة مع عائلة صدام حسين

اخر الاخبار

أماكن حول العالم لا يسمح دخولها وتعتبر محظورة كليا

اخر الاخبار

أساسيات العناية لكل سيدة

اخر الاخبار

هبوط تاريخي للريال اليمني

اخر الاخبار

لغز محير .. حالات تسمم جماعي في الجزائر والسبب؟

اخبار فلسطين

البنك الدولي: 485 مليون دولار حاجة قطاع غزة للتعافي

اخر الاخبار

رفع “ثلاث قنابل كبيرة” في إحدى الشركات الحكومية في نينوى

اخر الاخبار

نزاع عشائري طاحن في ذي قار