المنافذ الحدودية : ضبط 14 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر

المستقلة / – أعلنت هيأة المنافذ الحدودية،ضبط 14 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للهيأة تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء،أن”عمليات الضبط النوعية مستمرة لمنع التهريب وإدخال المواد الممنوعة الى البلاد”،مبيناً أن”منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط ( 14) حاوية بداخلها دراجات نارية وإطارات مستعملة معدة للتهريب كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

وأضاف أنه “تم تشكيل لجنة من الدوائر العاملة المختصة وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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