المنافذ الحدودية : ضبط نحو ألف صندوق أجهزة طبية قبل تهريبها الى العراق

المنافذ الحدودية : ضبط نحو ألف صندوق أجهزة طبية قبل تهريبها الى العراق

المستقلة / -أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ’منفذ ميناء ام قصر الشمالي’ في محافظة البصرة، الجمعة، عن ضبط حاوية تحتوي على نحو ألف صندوق أجهزة ومستلزمات طبية لغرض تهريبها.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة نسخة منه، (11 كانون الاول 2020)، أنه “تم ضبط حاوية تحتوي على مواد متنوعة (إنشائية واكسسوارات وملابس ومصابيح) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة معاملتها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع إلى مركز كمرك ام قصر الشمالي”.

واضاف البيان أن “شعبة البحث والتحري للهيئة تمكنت من ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة الخروج بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن المحتوى الفعلي (907) كارتون أجهزة ومستلزمات طبية لم يصرح بها لغرض تهريبها”.

وتابع، “نُظم محضر اصولي بما تم ضبطه مثبـت فيه لجنة الكشف الكمركي منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط لغرض عرضه أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين”.