المنافذ الحدودية : ضبط شحنة بيض المائدة معدة للتهريب في ميسان

المستقلة /-أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط شحنة (بيض المائدة) معدة للتهريب، في محافظة ميسان.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، أنه “يعلن منفذ الشيب الحدودي عن ضبط مادة (بيض المائدة) المعد للتهريب والذي يمنع استيراده التزاما بالضوابط والتعليمات الصادرة في الروزنامة الزراعية لحماية ودعم المنتج المحلي”.

وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة من الدوائر العاملة في المنفذ وإتلاف المادة المضبوطة وفقاً لمحضر أصولي أعد لهذا الغرض”.

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