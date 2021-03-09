الممثلة المصرية “آثار الحكيم” تحدث ضجة بآخر ظهور لها .. شاهد ماذا فعل الزمن بها ؟

الممثلة المصرية “آثار الحكيم” تحدث ضجة بآخر ظهور لها .. شاهد ماذا فعل الزمن بها ؟

المستقلة/- لا يبقى إنسان على حاله، خصوصا الفنان الذي رأس ماله جماله ومظهره. والزمن لم يرحم أحدا ومنهم الفنانة المصرية آثار الحكيم، حيث جرى تداول صورة لها في ظهور نادر بعدما إختفت عن الساحة الفنية منذ زمن.

وتغيب آثار الحكيم عن الساحة الفنية، منذ فترة طويلة، إلا أن الممثلة سهر الصايغ شاركت صورة تجمعها بها إلى جانب الممثل سامح حسين على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

وظهرت الممثلة المصرية الحكيم في كواليس مسرحية “المتفائل” المعروضة حاليا على المسرح القومي في القاهرة.

وعلقت الصايغ على الصورة “نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل على المسرح القومي”

وقد بدى التقدم بالسن عليها وتغيرت ملامحها تقريبا. والفنانة آثار لها الكثير من الأعمال الفنية في فترة ما يطلق عليه الزمن الجميل، وشاركت مع الفنان عادل إمام في فلم النمر والأنثى، الذي لاقى نجاحا وقتها، و”الحب فوق هضبة الهرم” بطولة الممثل المصري أحمد زكي، وفيلم “بطل من ورق” إلى جانب بطله الممثل المصري ممدوح عبد العليم، وآخر عمل فني شاركت فيه آثار الحكيم كان مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009.