الملك عبدالله يوجه كلمة للأردنيين اليوم بسبب التطورات الأخيرة فى المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يوجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى الأردنيين، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت حسابات إخبارية أردنية.

وذكرت صحيفة الرأي الرسمية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: ”جلالة الملك يوجه رسالة إلى الأردنيين بعد قليل“.

وهذه أول كلمة للملك منذ اندلاع الأزمة التي أعقبت اتهام ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار البلد.

وكان الأردن قد أعلن، الأحد الماضي، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدا تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة“.

وفي مسعى لحل الأزمة، أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أوكل التعامل مع موضوع الأمير حمزة إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، الذي أعلن بدوره أن الأمير حمزة يلتزم بمسار الأسرة الهاشمية.

وبعد ساعات، نشر الديوان الملكي بيانا موقعا من الأمير حمزة، اعتبر نهاية للأزمة التي لاقت تفاعلا واسعا داخل الأردن وخارجه.

وقال حمزة في البيان: إنه ”في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا“.