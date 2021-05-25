الملك عبدالله يبعث رسالة تهنئة للأردنيين بعيد استقلال المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ هنأ الملك الأردني عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين، اليوم الثلاثاء، الأردنيين لمناسبة حلول العيد الخامس والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال عبدالله الثاني في تغريدة عبر تويتر “بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي”.

وأضاف “سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد”.

من جهته، نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مقطع فيديو، يضم قامات وطنية كان لها تأثير كبير في مراحل مهمة من تاريخ الدولة الأردنية.

وكتب عبر حسابه على موقع إنستغرام، “‎بارك الله بجهود المخلصين الذين فدوا الوطن بأرواحهم وكرّسوا حياتهم ل

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