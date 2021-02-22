المفوضية : دور البعثة الاممية سيكون مراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها

المستقلة /- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان دور البعثة الاممية في العراق ( يونامي ) سيكون مراقبة الانتخابات وليس الاشراف عليها .

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، “ان دور يونامي في العراق المتعلق بالعملية الانتخابية ، يتعلق بمد المفوضية بالمشورة الفنية وهناك فريق من الخبراء من البعثة الاممية ، يعملون معنا في جميع اقسام وشعب المفوضية ويقدمون المساعدة والمشورة والخبرة الفنية ، وهم متواصلون معنا في جميع اعمال المفوضية “.

واوضحت الغلاي :” ان الاشرف على الانتخابات يختلف عن المراقبة ، لان الاشراف يعني التدخل في العملية الانتخابية وهذا لن يحدث في العراق “، لافتة الى :” ان مراقبة الانتخابات موجودة في قانون الانتخابات بحسب قانون المفوضية رقم 31 في الفصل الثالث المادة العاشرة ، الفقرة 4 ، التي اشارت الى ان على مفوضية اعتماد المراقبين المحليين ومراقبي الكيانات السياسية ، والمراقبين الدوليين “.

وبينت ان المفوضية وجهت 75 دعوة الى السفارات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمراقبة العملية الانتخابية ، اي رصد العملية الانتخابية بايجابياتها وسلبياتها ، ثم رفع تقريرهم الى الجهات المرتبطين بها “.