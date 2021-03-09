 المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 6 بلدان جديدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى ستة بلدان جديدة وذلك إلى غاية الـ21 مارس/ آذار الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع بولندا والنرويج وفنلندا، واليونان ولبنان والكويت، في إطار التدابير الاحترازية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة “هيسبريس” المغربية.

وأورد المكتب الوطني المغربي للمطارات “أن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم أيضا قرار حظر الدخول إلى التراب المغربي”.

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع 22 بلدا، بينهم مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

وتم تطعيم ما يقرب من أربعة ملايين شخص في المغرب، وهو أعلى رقم في القارة الأفريقية، كما تلقت السلطات الصحية المغربية أمس الاثنين، الدفعة الثالثة من اللقاح  الصيني “سينوفارم” المضاد لفيروس “كورونا” البالغ عددها 500 ألف جرعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

راغب علامة لـ فضل شاكر: سلم نفسك

اخر الاخبار

 انتشال 14 جثة لمهاجرين فى تونس بينهم 9 نساء و4 أطفال

اخر الاخبار

تونس تستقبل الدفعة الأولى من اللقاح الروسي “سبوتنيك V” اليوم

اخبار العراق

المحمداوي يدعوا الى حسم مصير 4ناقلات نفط عراقية محتجزة لدى الكويت ودول أخرى

اخر الاخبار

” مرعب”.. محمد هنيدى يعلق على فيديو متحرش المعادي

اخبار العراق

السوداني للمستقلة.. قرار رفض إقالة الخويلدي يعد انتحارا للبرلمان

اخبار العراق

صحفي يناشد الكاظمي والملك عبد الله الثاني لاطلاق سراح كتابه

اخبار العراق

صحفي يناشد الكاظمي والملك عبد الله الثاني لاطلاق سراح كتابه

اخر الاخبار

ارتفاع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخبار العراق

اطلاق منصة الليغا اكستراLaLiga  لتقرب الجمهور العراقي من الدوري الاسباني

اخر الاخبار

أسعار النفط ترتفع في مستهل تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

“آثار الحكيم” تحدث ضجة بآخر ظهور لها .. شاهد ماذا فعل الزمن بها ؟

اخر الاخبار

الصين تحذر من حدوث “حرب عالمية” حتمية

اخر الاخبار

السعودية تتخذ قرارات تخص قطاع الحج والعمرة

اخر الاخبار

اتساع رقعة الاحتجاجات وتصاعد حدّة غضب المتظاهرين في لبنان

اخر الاخبار

السودان يحذر بشأن سد النهضة: كل السيناريوهات متاحة

اخبار مصر

تفاصيل “أجرأ مشهد إغراء” في تاريخ السينما المصرية