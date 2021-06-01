المغرب.. الملك يسمح بفتح المساجد المغلقة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي للمساجد المغلقة بسبب كورونا.

وأوضح التوفيق، في جوابه عن سؤال حول “استمرار إغلاق المساجد”، أن “عملية فتح المساجد المغلقة ستجري بالآليات المتفق عليها مع السلطات الصحية والإدارية للبلاد”.

وأصدرت وزارة الأوقاف المغربية بيانا بالعملية، مشددة على أنه “سيعلن لاحقا عن جدولة عملية الفتح”.

أوضحت الوزارة في البيان، أنها “تؤكد بهذه المناسبة على أن أداء الصلوات وصلاة الجمعة في جميع المساجد سيظل مطابقا للاحترازات الضرورية لتفادي العدوى بالجائحة ولا سيما احترام التباعد وارتداء الكمامات”.

وأضافت: “على المصلين والمصليات المجيء إلى المساجد على وضوء، لأن بيوت الوضوء ستظل مغلقة”.

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