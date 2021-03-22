المطربة ساندي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت المطربة المصرية ساندي، العديد من الأسرار عن حياتها الخاصة من خلال برنامج “فوتوشوت” على “XTIME”، بمناسبة عيد الأم، وهو من تقديم الإعلامي أحمد عز الدين.

و تحدثت ساندي خلال الحلقة عن عيد الأم ، وقالت إنها كانت ترى أن عيد الأم مخصص لوالدتها فقط، ولكن بعد أن أصبحت أما تولد لديها شعور مختلف بعيد الأم، معلقة: “بدأت أحس بالمسؤولية”.

وأضافت “هويدا” والدة الفنانة، التى شاركتها اللقاء إن ساندي كانت طفلة هادئة جدا، وليست مزعجة، مضيفة: “لما كانت تعيط دموعها كانت عزيزة، وتعيط بدون صوت” لافتة إلى أن ساندي فقط هي من كانت تحضر لها هدية في عيد الأم.

من جانبها قالت ساندي، إن والدتها تمتاز بخفة الدم، منوهة بأنها لا تمانع من تقديم أغاني مهرجانات، معلقة: “بحب أغنية مليونير مليونير”.

وعن أسباب غيابها مؤخرًا عن الساحة الفنية، لافتًة أن المزيكا التي تقدمها مختلفة عن الموجود، ولهذا تتأخر أحيانا عن الظهور وطرح عمل فني جديد لها، مشيرة إلى أنها قررت أن تتأنى قبل تقديم أي عمل.

وعن مشروعاتها المقبلة أوضحت إن هناك مفاجآت الفترة المقبلة، لافتًة إلى أنه تم عرض 3 أفلام عليها ولكنها قامت بالرفض، معلقة: “الأفلام اللي تم عرضها عليا منجحتش”.

وفى سياق متصل ظهرت ساندي، برفقة ابنها الوحيد راين فى أول ظهور له وهى تقوم بإطعامه “تشيز كيك” في جلسة تصوير خاصة بعد الانتهاء من تسجيل الحلقة بالكامل .

من ناحية أخرى انتهت المطربة ساندي من تسجيل أغنية جديدة تجمعها بالمطرب الكندى كارل وولف، تحمل اسم “يا حلوة” والتي ستكون ضمن ألبومه الذي سيطرحه باللغة الإنجليزية الفترة المقبلة.

وتغنى المطربة ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيها من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

والأغنية هى ثانى تعاون بين المطربة ساندى والمطرب الكندي كارل وولف، حيث اجتمعا سويا في أغنية بعنوان “أول مرة أتجرأ”، من كلمات تامر حسين، ألحان بلال سرور، توزيع عادل حقى.

وتصدرت الفنانة ساندى تريند موقع التدوينات “تويتر” مؤخراً، بعد طرحها أغنية “إزيك النهاردة”، على موقع “يوتيوب”، والتي تعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع هاني يعقوب.