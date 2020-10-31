المطربة المصرية الشابة “نهال نبيل” تحتفل بخطوبتها فى حفل عائلي

المستقلة/ منى شعلان/ احتفلت المطربة المصرية الشابة نهال نبيل، بخطبتها أمس الجمعة، على المهندس مروان فادي، في حفل اقتصر على الأهل والأقارب فقط.



وكتبت السيدة سوسن جاد ، والدة المطربة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تمت أمس خطبة ابنتي الحبيبة الفنانة الجميلة نهال نبيل إلى المهندس مروان فادى في حفل أسرى جميل وربنا يتمم لهم بخير وسعادة”.

وكانت قد اصيبت الفنانة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، منذ عدة أشهر ، واحتجزن فى إحدى مستشفيات العزل لفترة قصيرة ، حتى أصبحا معافاتان من الفيروس بشكل تام.



واشتهرت نهال نبيل بتقديمها تتر المسلسل المصرى الشهير “سارة” للنجمة حنان ترك عام 2005، فبدأت مشوارها الفني في استوديو الفن عام 2003، كما غنت بعد تتر المسلسل أغنيتين وهما “بعيش أوقات” و”بشوف بعيني”، أما بالسينما فقدمت ما يقرب من 6 أغنيات، وكان آخر أعمالها أغنية بعنوان “فيها شي” ، وكانت باللهجة الخليجية.

وألبوم “مفاجأة” هو آخر ألبوماتها الفنية، وضم الألبوم 10 أغنيات منهم “مفاجأة، كان واحشني، 3 مرات، مخلصة”، وصورت أغنية “كان واحشني”، على طريقة الفيديو كليب في باريس العاصمة الفرنسية، وكان من إخراحها وألحانها، والأغنية من كلمات تامر حسين، وتوزيع شقيقها خالد نبيل.



في سياق متصل، تستعد المطربة نهال نبيل لإحياء حفلًا بدار الأوبرا المصرية، يوم 7 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ29 بمهرجان الموسيقى العربية.