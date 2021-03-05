المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

المستقلة /- توجه البابا فرنسيس من ايطاليا الى العراق في رحلة حج تستمر لاربعة ايام يزور فيها اهم مرجعية شيعية على مستوى العالم.

ومن المؤمل ان يصل البابا إلى العراق في وقت لاحق من اليوم، في زيارة هي الأول من نوعها لبابا الفاتيكان.

وتهدف الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.

ومن المقرر أن يلتقي البابا، في أول رحلة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا، مع أبرز رجال الدين من الشيعة في العالم اية الله العظمى السيد علي السيستاني.

وكان البابا قد أصر على الزيارة رغم تسجيل زيادة جديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف الأمنية.

وقال البابا فرنسيس، بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة تستضيف القوات الأمريكية يوم الأربعاء، إن المسيحيين العراقيين لا يمكن “خذلانهم للمرة الثانية”.

وفيما يلي توقيتات الزيارة والتي ستكون على مدار نحو 4 إيام:

الجمعة 5 مارس 2021 روما – بغداد

07:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما / فيوميتشينو الدولي إلى بغداد

14:00 الوصول الى مطار بغداد الدولي

14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي

14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بمطار بغداد الدولي

15:00 حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري ببغداد

15:15 زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة في بغداد

15:45 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري ببغداد كلمة قداسة البابا

16:40 لقاء مع الأساقفة والكهنة والمدينيين والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية “سيدة النجاة” للسريان الكاثوليك في بغداد كلمة قداسة البابا

السبت 6 مارس 2021 بغداد – النجف – اور – بغداد

07:45

المغادرة بالطائرة إلى النجف

08:30 الوصول الى مطار النجف الاشرف

09:00 زيارة الى سيد علي الحسيني السيستاني في النجف الاشرف

10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية

10:50 الوصول إلى مطار الناصرية

11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور كلمة قداسة البابا

12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد

13:20 الوصول الى مطار بغداد الدولي

18:00 القداس المقدس في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد عظة الأب الأقدس

الأحد 7 مارس 2021 بغداد – أربيل – الموصل – قرقوش – أربيل – بغداد

07:15 المغادرة بالطائرة إلى أربيل

08:20 الوصول إلى مطار أربيل

08:20 ترحيب من قبل رئيس الإقليم العراقي لكوردستان والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل

08:30 لقاء الرئيس الاقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل

09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل

09:35 الوصول إلى منطقة الهبوط في الموصل

10:00 صلاة النشوة لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل صلاة الأب الأقدس

10:55 المغادرة بالطائرة المروحية إلى قرقوش

11:10 الوصول إلى منطقة الإنزال في قرقوش

11:30 زيارة مجتمع القراقوش في كنيسة “الحبل بلا دنس” في قرقوش خطاب الأب الأقدس أنجيلوس

12:15 نقل الى اربيل

16:00 القداس المقدس في ملعب “فرانسو الحريري” في أربيل عظة الأب الأقدس

18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد

19:15 الوصول الى مطار بغداد الدولي

الاثنين 8 مارس 2021 بغداد – روما

09:20 حفل الوداع في مطار بغداد الدولي

09:40 المغادرة بالطائرة إلى روما

12:55 الوصول إلى مطار روما / شيامبينو الدولي