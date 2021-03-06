المستقلة تنشر برنامج “زيارة البابا” ليوم السبت
المستقلة /- تنشر المستقلة برنامج زيارة البابا فرانسيس الأول ليوم السبت 6 مارس 2021 في بغداد – النجف – اور – بغداد
07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف
08:30 الوصول الى مطار النجف الاشرف
09:00 زيارة الى سيد علي الحسيني السيستاني في النجف الاشرف
10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية
10:50 الوصول إلى مطار الناصرية
11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور كلمة قداسة البابا
12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد
13:20 الوصول الى مطار بغداد الدولي
18:00 القداس المقدس في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد عظة الأب الأقدس
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