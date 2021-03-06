المستقلة تنشر برنامج “زيارة البابا” ليوم السبت

المستقلة /- تنشر المستقلة برنامج زيارة البابا فرانسيس الأول ليوم السبت 6 مارس 2021 في بغداد – النجف – اور – بغداد

07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف

08:30 الوصول الى مطار النجف الاشرف

09:00 زيارة الى سيد علي الحسيني السيستاني في النجف الاشرف

10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية

10:50 الوصول إلى مطار الناصرية

11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور كلمة قداسة البابا

12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد

13:20 الوصول الى مطار بغداد الدولي

18:00 القداس المقدس في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد عظة الأب الأقدس