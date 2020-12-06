المرور العامة : الاختام تبقى صالحة لترويج المعاملات ولا تتأثر بنهاية السنة

المستقلة / -اصدرت مديرية المرور العامة، الاحد، توضيحا بشان صلاحية اختام معاملات المواطنين بعد نهاية السنة.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ” تردنا بعض الاستفسارات من المواطنين الكرام بخصوص انه ل تسقط اختام ترويج المعاملات مع نهاية العام وهل يتطلب اعادتها، كأختام صحة صدور الوكالة ،براءة ذمة الضريبة،الفحص الطبي لأجازات السوق،وباقي المعاملات؟” .

واكدت المديرية ان “هذه الاختام تبقى صالحة لترويج المعاملات ولا تتأثر بنهاية السنة “، مشيرة الى ان “براءة ذمة الضريبة تبقى معمول بها لغاية 2/1 من السنة الجديدة”.