المركزي للإحصاء : مساهمة النفط بالناتج المحلي لسنة 2020 بلغ أكثر من 57%

المستقلة /- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، ان مساهمة النفط بالناتج المحلي للفصل الثالث من سنة 2020 بلغ أكثر من 57%، مبينا ان النفط يشكل 80% من موازنة العراق العامة.

وقال الجهاز في تقرير له اطلعت عليه المستقلة اليوم الاحد؛ ان “مساهمة نشاط النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفصل الثالث لسنة 2020 جاء بالمرتبة الاولى وبنسبة 57.68%، فيما جاء بالمرتبة الثاني نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق وبنسبة مساهمة 8.05%”، مبينا أن “نشاط الحكومة العامة جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.91%”.

وتابع أن “نشاط الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الاجمالي جاءت بنسبة 4.77% و 1.67% على التوالي في الناتج المحلي للفصل الثالث لسنة 2020”.

واضاف ان “الاقتصاد العراقي وفقا لهذه الاحصائية ما زال اقتصادا ريعيا باعتماده على نشاط النفط الخام كمصدر أساسي للدخل، وأن واردات النفط تمثل مصدر رئيسي لتمويل الموازنة وبنسبة تزيد عن 80% من إيرادات الموازنة العامة”.

يذكر أن العراق يعتبر من الدول ذات الاقتصاديات الريعية المعتمدة على النفط في موازنته العامة مما جعل ذلك يتعرض الى ازمات مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط وصلت الى حد عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين.