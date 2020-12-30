المركزي العراقي : إنخفاض بشكل غير مسبوق في بيع مزاد العملة

البنك المركزي
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المستقلة /-تواصل مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، بالإنخفاض بشكل غير مسبوق.

وبحسب النشرة اليومية للبنك عن مزاد العملة ليوم الاربعاء فان إجمالي البيع لأغراض تعزيز الأرصدة في الخارج حوالات، إعتمادات بلغ 12 مليوناً و754 ألفاً و239 دولاراً، أما البيع النقدي فكان مليوناً و300 الف دولار.
في حين كان إجمالي المبيعات الكلية 14 مليوناً و54 الفاً و239 دولاراً.

وكانت مبيعات مزاد العملة الأجنبية ليوم أمس 15 مليون دولار.

ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، والبيع النقدي بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.

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