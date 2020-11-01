المجالس الإسلامية في فنلندا تعتمد الحساب الفلكي لتحديد رمضان و عيد الفطر

المستقلة.. اعتمدت الجمعيات والمجالس الإسلامية في فنلندا الرؤية الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان المبارك وخروجه، وما يتبعه من ثبوت عيد الفطر المبارك، مما يسهل على المسلمين في فلندا معرفة يوم صيامهم ويوم فطرهم ويوم عيدهم، وحفظ حقوقهم في الاحتفال بالاعياد والمناسبات الدينية وأخذ إجازات خاصة في هذه المناسبات.

وكانت الجمعيات والمجالس الإسلامية في فلندا قد وقعت اتفاقية اعتماد الرؤية الفلكية في إثبات دخول شهر الفطر المبارك ودخول شهر شوال يوم أمس السبت ، في مدينة توركو بحضور ممثلي 11 جمعية ومجلس إسلامي معتمد في فلندا.

و تبنى المجتمعون حسب البيان الصادر عن الاجتماع الفتوى التي تجمع المسلمين، وتثبت مصالحهم وتقوي وحدتهم في هذا البلد الاوروبي.

واعتمد الاجتماع إثبات دخول شهر رمضان المبارك ودخول شهر شوال بحسب الرؤية الفلكية بداية من شهر رمضان المبارك لعام 1442، الموافق 2021.

واكد الملتقى أن يبقى اعتماد عيد الاضحى المبارك بناء على وقفة الحجاج بعرفة، ليكون عيد المسلمين في فلندا وعيد حجاج بيت الله الحرام واحدا لا يختلف باختلاف الحساب والرؤية.

ودعا الملتقى جميع إدارات المؤسسات والمراكز الإسلامية والمساجد في فلندا أن يضطلعوا بمسؤولياتهم تجاه الجالية المسلمة في فلندا، وان يسارعوا إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية ليزيدوا من منافعها على الجالية المسلمة.