المثنى تباشر بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية

المثنى تباشر بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية

المستقلة /- أعلنت محافظة المثنى، المباشرة بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية خلال العام الجاري.

وقال المحافظ أحمد منفي جودة، للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة،: إن ” 12 ألف قطة أرض سكنية سيتم توزيعها تدريجيا بين شريحة المعلمين والمدارس ومنتسبي الأجهزة الأمنية، من موظفي الدولة وبحسب خطة أعدتها الحكومة المحلية”.

وأشار إلى أن “عملية استملاك الأراضي ستستمر بعد وصول التخصيصات لمديريات البلديات ليتم بعدها تقسيمها وفرزها”.

وأكد جودة أن “توزيع المحافظة لـ 1000 قطعة أرض سكنية بين ملاكات الجيش الابيض من أبناء المحافظة، في إطار الوجبة الاولى من القطع المخصصة للمشمولين من الشريحة”، مشيراً إلى أن ” ما تم منحه من الاراضي جزء بسيط من الوفاء والامتنان لما بذلوه وما زالوا يقدمون تضحيات ليلا ونهارا لخدمة ابناء الوطن”.

ولفت إلى أن “عدة محافظات في البلاد قد بادرت بتوزيع قطع الاراضي بين منتسبي الجيش الابيض منذ اواخر العام الماضي وحتى الآن، على خلفية التضحيات الكبيرة التي يقدمها منتسبوه خلال التصدي لجائحة كورونا”.