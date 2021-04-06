المثنى تباشر بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية

المستقلة /- أعلنت محافظة المثنى، المباشرة بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية خلال العام الجاري.

وقال المحافظ أحمد منفي جودة، للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة،: إن ” 12 ألف قطة أرض سكنية سيتم توزيعها تدريجيا بين شريحة المعلمين والمدارس ومنتسبي الأجهزة الأمنية، من موظفي الدولة وبحسب خطة أعدتها الحكومة المحلية”.

وأشار إلى أن “عملية استملاك الأراضي ستستمر بعد وصول التخصيصات لمديريات البلديات ليتم بعدها تقسيمها وفرزها”.

وأكد جودة أن “توزيع المحافظة لـ 1000 قطعة أرض سكنية بين ملاكات الجيش الابيض من أبناء المحافظة، في إطار الوجبة الاولى من  القطع المخصصة للمشمولين من الشريحة”، مشيراً إلى أن ” ما تم منحه من الاراضي جزء بسيط من الوفاء والامتنان لما بذلوه وما زالوا يقدمون تضحيات ليلا ونهارا لخدمة ابناء الوطن”.

ولفت إلى أن “عدة محافظات في البلاد قد بادرت بتوزيع قطع الاراضي بين منتسبي الجيش الابيض منذ اواخر العام الماضي وحتى الآن، على خلفية التضحيات الكبيرة التي يقدمها منتسبوه خلال التصدي لجائحة كورونا”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

زيدان : أثق بفريقي كثيرا وأعرف ما الذي قادر على تقديمه

اخر الاخبار

خبراء : تناول الشاي الحار يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

اخبار العراق

المثنى تباشر بتوزيع 12 ألف قطعة أرض سكنية لعدد من الشرائح الإجتماعية

اخر الاخبار

التخطيط تطلق قريبا المنصة التجريبية الخاصة بمشروع الرقم الوظيفي

اخر الاخبار

سامسونغ تكشف عن جهازها الصغير الذكي للتتبع Galaxy SmartTag Plus

الاخبار

الولايات المتحدة تسجل اول حالة لفيروس كورونا الهندية

اخر الاخبار

كلوب هاوس يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون

اخر الاخبار

كلوب هاوس يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون

اخر الاخبار

بغداد : القبض على متهم بترويج عملة الدولار المزيف

اخبار العراق

خبير قانوني : إمكانية تجديد الموظفين الحاصلين على إجازة الأربع سنوات

اخبار العراق

الرافدين يمنح قروض 50 مليون الدينار للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية

اخر الاخبار

شركة أوبو تكشف عن هاتفين جديدين Oppo A74 (4G) A74 5G

اخر الاخبار

اسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب انخفاض الدولار الامريكي

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد توفير ادوية الامراض المزمنة بنسبة 90 بالمئة

اخبار العراق

الكهرباء تخطط لرفع الانتاج الى 22 الف ميغاواط خلال الصيف

اخبار العراق

النجف : العجز بالمياه الصالحة للشرب في الصيف يصل الى 7 الاف متر مكعب