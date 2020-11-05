اللجنة القانونية : الانتخابات لن تجري اذا لم يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

اللجنة القانونية : الانتخابات لن تجري اذا لم يتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

المستقلة /سرى جياد/اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بعدم اجراء الانتخابات مالم تكتمل المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة الماس فاضل لـ”المستقلة” ان القانون قرأ لمرتين، مشيرة ان هنالك مقترحين حول هذا القانون الاول تعديل ماموجود والثاني تشريع اخر جديد.

واضافت ان اللجنة القانونية ارتأت تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 ليكون الحل الامثل بوضع سياسي واجتماعي وقضائي مستقر للعراق،باعتباره من القوانين المهمة التي تحافظ على توازن المجتمع بشكل عام والدولة العراقية كصياغة.

وأكدت ان البرلمان سيعمل على تشريع القانون بعد انتهاءه من التصويت على ملحق قانون الانتخابات،لانه لايمكن اجراء اية عملية انتخابية دون ان تكون هنالك محكمة اتحادية.