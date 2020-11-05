اللاعب احمد اليعكوب يتحدث عن تجربته مع فايروس كورونا

كشف احمد اليعكوب، بعد الإجراءات الوقائية ولكن أصيب بفيروس كورونا، بأنه شعر “بالخوف” في بادىء الأمر قبل أن يتعافى كليا.

وقال احمد اليعكوب،بدأت الأمور في العاشر من أكتوبر مع شعور بحساسية في الحلق.. وفي اليوم التالي، بدأت أشعر بأوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين”.

وتابع اللاعب البالغ 27عاما: “وفي 12 أكتوبر بدأت أشعر بصعوبة في التنفس ثم أصبح الأمر أقوى في اليوم التالي، حرارة مع رجفة قوية، في تلك اللحظة شعرت فعلا بالخوف للمرة الأولى، استمر الأمر لأربعة أيام قبل أن تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم”.وناشد اللاعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية في البلاد وقال في هذا الصدد:

“أستطيع الآن أن أتقاسم تجربتي، فأنا رياضي وفي حالة صحية جيدة، لكن توجب علي أن أكافح بقوة هذا الفيروس، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، فإن ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم”.

ولم يدخل احمد اليعكوب المستشفى للعلاج لأن والدته ممرضة، وقد اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة كربلاء.

وختم قائلا :”لو بقيت وحيدا في كركوك لكنت ذهبت إلى المستشفى”.