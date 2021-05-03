الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا من السفر 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت الحكومة الكويتية، منع غير الحاصلين من المواطنين على لقاح كورونا، من السفر إلى الخارج، وذلك بداية من 22 مايو الجاري، مع استمرار منع دخول البلاد لغير المواطنين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر، وذلك نظرًا للأوضاع الصحية فيها.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّ القرار يقضي بالتالي «يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من جمهورية الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يُقيموا خارج جمهورية الهند مدة 14 يومًا على الأقل وذلك حتى إشعار آخر».

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، جاء هذا القرار بعدما أعلنت الهند، أنها رصدت 314835 إصابة مؤكدة جديدة و2104 وفيات بفيروس «كورونا المستجد- كوفي 19» لتسجل بذلك حصيلة يومية قياسية جديدة للإصابات بالجائحة وسط تحديات تواجه القطاع الصحي يسبب نقص في إمدادات الأكسجين واللقاحات في حين فرضت السلطات المحلية في العاصمة نيودلهي إغلاقًا لمدة ستة أيام للحد من انتشار الفيروس.