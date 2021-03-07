لمدة شهر.. الكويت تعلن بدء الحظر الشامل اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يجتمع رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد، من أجل النظر في مطالب جهات عديدة بشأن الحظر المقرر تطبيقه مساء اليوم الأحد.

وكشفت مصادر لصحيفة القبس الكويتية عن تشديد الخالد بعدم التهاون في آلية تطبيق الحظر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الحظر لمدة 30 يوما، لكن المصادر أكدت أن الحظر قابل للإلغاء متى ما استقر الوضع الصحي في الكويت.

وتعقد الحكومة الثلاثاء المقبل اجتماعا، لمناقشة الحظر ومعوقاته لدى بعض الجهات.

أعلنت الكويت أمس السبت تسجيل 1318 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 199428

وكان مجلس الوزراء قرر في آخر اجتماع له الخميس الماضي تمديد قرار منع دخول الأجانب إلى البلاد، والسماح للمصلين باداء الصلاة مشيا على الاقدام خلال ساعات الحظر، بالإضافة إلى إغلاق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن الجلوس العامة.