الكويت تعلن إجراءات جديدة تتعلق بالسفر وفتح قطاعات تجارية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا، من بينها إجراءات تتعلق بالسفر، وفتح قطاعات تجارية كانت مغلقة بسبب تداعيات الجائحة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم، السماح فقط للمواطنين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا المعتمد لدى الكويت بالسفر إلى خارج البلاد وذلك اعتبارا من 1 أغسطس.

وقرر المجلس كذلك السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة تلقيهم جرعتين من اللقاح المعتمد بالكويت (فايزر-استرازينكا-موديرنا) أو جرعة واحدة من (جونسون أند جونسون) اعتبارا من 1 أغسطس شريطة إجراء فحصي (pcr) الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة، والآخر خلال الحجر المنزلي (7 أيام بعد الوصول

واتخذ المجلس قرارا بالسماح للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات) – الأندية الصحية – الصالونات – المجمعات التجارية التي تزيد مساحتها عن (6000) متر مربع، اعتبارا من 27 يونيو الحالي“.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية: إن مجلس الوزراء يناقش في كافة اجتماعاته بند تقرير السلطات الصحية حول ”متحورات كورونا“ ومنها (دلتا) وكل التفاصيل الجينية للفيروسات المتحورة.

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