الكويت تستقبل وفد الرياضة العراقية

المستقلة/- استقبل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، اليوم الخميس، الوفد الرياضي العراقي الذي يحل ضيفا على الكويت.

ويضم الوفد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي إياد محمد النداوي والأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان عبيد.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي والأمين العام للاتحاد الكويتي صلاح القناعي.

وحظي الوفد العراقي باستقبال وحفاوة كبيرة من الجانب الكويتي.

وسيعقد الوفد العراقي اجتماعا مع المسؤولين في الكويت، وذلك لتدعيم حظوظ العراق في استضافة كأس الخليج في نسختها 25.