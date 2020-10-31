الكويت تحذر رعاياها في الأردن

المستقلة /- دعت سفارة دولة الكویت لدى الأردن جمیع رعاياها المتواجدین في المملكة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائیة والإرشادات التي أصدرتھا السلطات الصحیة الأردنیة للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد – كوفید19.

وطالبت السفارة في بیان لها رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة والتقید بالتعلیمات الصحیة واتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة من الإصابة بالفیروس.

ووجھت السفارة المواطنین إلى التواصل معھا في حال الحاجة لأي مساعدة أو عند الحالات الطارئة وذلك على الأرقام التالیة:

رقم خلوي: 00962793202020

أرقام أرضیة: 0096265675135

0096265675136

0096265675137