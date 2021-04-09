الكويت.. امرأة تتهم مواطنا بتحريضها على “الفجور” تحت التهديد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اتهمت سيدة من فئة غير محددي الجنسية ”بدون“، في محافظة الجهراء بدولة الكويت، مواطنا بتحريضها على الفسق والفجور، تحت التهديد.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد ذكرت السيدة أن مواطنا حرضها على الفسق والفجور تحت التهديد باستخدام سكين، وذلك خلال تواجدها داخل مستشفى خاص.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن ”سيدة من غير محددي الجنسية، تبلغ من العمر 42 عاما، قالت إن شخصا تعرف اسمه قام بتحريضها على الفسق والفجور داخل عيادة، مؤكدة أنه هددها بسكين كان يحمله“، مضيفة أنها ”غير متأكدة من وجود كاميرا لتوثيق ما حدث“.

ورجح مصدر أمني أن تكون السيدة على معرفة بالمدعى عليه؛ نظرا لأنها ذكرت اسمه.

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