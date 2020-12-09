الكويت : الاتفاق على ترشيح بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة

المستقلة /- أعلن النائب الكويتي عبد الكريم الكندري أن 37 نائبا اتفقوا على تزكية النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد اليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة “الوطن” الكويتية، قال النائب محمد براك المطير، إنه سيقدم صوته في الرئاسة للنائب بدر الحميدي.

وكانت اللجنة الرئيسية في كل من الدوائر الخمسة، لانتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020، أعلنت الأحد الماضي، رسميًا أسماء الـ50 الفائزين بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت السبت.

وكشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، عن خسارة جميع المرشحات الـ28، حيث كانت في مقدمتهن النائبة صفاء الهاشم المعروفة بعنصريتها وكراهيتها للوافدين بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

فيما أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، يوم 15 ديسمبر الجاري.

وذكر الديوان الأميري الكويتي أن المرسوم تضمن أيضا تكليف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بإبلاغ مجلس الأمة، ونشره في الجريدة الرسمية.