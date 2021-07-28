الكهرباء يدعم صفوفه بثنائي شاب

المستقلة/- أبرمت إدارة نادي الكهرباء العراقي صفقتين جديدتين، تحضيرا للموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي، ثائر الشرقي، في تصريحات صحفية إن الإدارة ضمت لاعبين شابين برزا في دوري الدرجة الأولى.

وأضاف الشرقي: “الاعتماد على المواهب الشابة هو السبيل الأسلم للحفاظ على توازن الكهرباء، في ظل وجود أندية لديها موازنات مالية ضخمة تستقطب النجوم”.

وواصل: “تم التعاقد مع لاعب كربلاء الشاب، سجاد جاسم، ليكون أولى صفقات النادي في الموسم المقبل، إلى جانب ضم لاعب الناصرية الشاب عباس جودة”.

وأوضح أن الإدارة تتطلع لأن يكون مستوى الفريق، في الموسم المقبل، أفضل من الموسم المنتهي، الذي عانى فيه الكهرباء قبل حسم البقاء.

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