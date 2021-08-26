الكهرباء : خطة قريبة ومتوسطة تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية

المستقلة /- أكدت وزارة الكهرباء، أن خطة الوزارة القريبة والمتوسطة تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مؤكدة أن التوجه الحكومي يقضي بتفعيل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء في العراق.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أن “خطة الوزارة القريبة والمتوسطة والتي تتراوح مددها بين سنة وثلاث سنوات تقضي بإضافة 7500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهناك تنسيق كبير مع الإدارات المحلية والمحافظين لتخصيص قطع الأراضي لإنشاء مثل تلك المشاريع الحيوية والمهمة”.

وأضاف أنَّ “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع شركة (توتال) الفرنسية لإنشاء مشروع يقضي بإضافة ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة، إلى جانب إجراء مباحثات مع إحدى الشركات الإماراتية والتي وصلت إلى مراحل متقدمة لإنشاء مشاريع طاقة شمسية بمحافظتي السماوة والأنبار، إضافة إلى ذلك تمت إحالة جولة التراخيص الأولى بواقع 755 ميغاواط بعد دراستها فنياً واقتصادياً”، مبيناً أنَّ “هذه المشاريع حالياً في هيئة الاستثمار وتشمل خمس محافظات وهي (بابل والنجف وكربلاء والسماوة والديوانية)”.

وأكد أنَّ “الوزارة جادة بتنفيذ هذه المشاريع وإحالتها للتنفيذ لإنتاج طاقة شمسية بواقع 7500 ميغاواط بالسرعة الممكنة، لاسيما أن التوجه الحكومي يقضي بتفعيل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء في العراق”.

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