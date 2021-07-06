الكهرباء تنوي تعديل الاتفاقيات مع شركتي “سيمنس” و”جنرال اليكتريك”

المستقلة /- كشفت وزارة الكهرباء، عن نيَّتها تعديل الاتفاقيات وخارطة الطريق مع شركتي “سيمنس” و”جنرال اليكتريك” للمُضي بالتزاماتهما في المرحلة الثانية بإنشاء مشاريع الطاقة الشمسيَّة.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء: إنَّ “الاتفاقات الإطاريَّة التي وُقّعت مع شركتي (سيمنس) و(جنرال اليكتريك) كانت تستلزم العمل بمراحل سريعة ووسطيَّة ولاحقة”، لافتا إلى أنَّ “التزامات الوزارة والشركات مضت في المرحلة الأولى”.

وأضاف أنَّ “شركة (سيمنس) مضت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتها، إذ عمدت إلى نصب منظومات التبريد في محطات الإنتاج وهي تعمل عليها الآن، فضلاً عن إعادتها تأهيل عدد من المحطات التي شارفت على الإنجاز”، مؤكداً أنَّ “العمل مع شركة (جنرال اليكتريك) تضمَّن إنشاء 46 محطة تحويليَّة واكتملت هذه المحطات ودخلت العمل”.

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