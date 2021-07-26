الكهرباء تتوعد الموظفين الذين يبتزون المواطنين بعقوبات صارمة

المستقلة /- توعدت وزارة الكهرباء بفرض عقوبات صارمة ومساءلات قضائية بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمات، فيما وجهت منتسبيها باستبدال المحولة المعطوبة خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج عادل كريم، وجه بانجاز متطلبات المواطنين وتحسين وضع الشبكة الكهربائية، داعيا الى تعظيم اجور الجباية من أجل الاستفادة منها لشراء المواد الحاكمة للشبكة وتوفير رواتب الموظفين”.

وأضاف العبادي، أن “وكيل الوزارة طالب بتكثيف حملات رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية من أجل استقرار التجهيز والقضاء على الضائعات، فضلا عن توزيع الطاقة بصورة عادلة بين المغذيات وعدم التجاوز على الحصص المقررة”.

وبين، أن “هناك توجيهات صدرت من وكيل الوزارة الى منتسبي الصيانة باستبدال المحولات المعطوبة وعدم تركها على الشبكة من دون أي اجراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليومين من تاريخ العطب، فيما توعدبعقوبات صارمة تصل إلى الحبس والفصل من الوظيفة بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل خدمات”.