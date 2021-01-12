الكندي لإنتاج اللقاحات..يتصدر الشركات الرابحة في بورصة العراق

المستقلة/أمل نبيل/ أغلقت مؤشرات البورصة العراقية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بعد سلسلة من التراجعات للمؤشر العام منذ بداية جلسات العام الجديد.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع المؤشر العام أي اس اكس 60 بنسبة 0.05٪ ليصل إلى مستوى 486.15 نقطة.

وتم التداول على اسهم 26 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق.

تعاملات المستثمرين الأجانب

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين 600 الف سهم بقيمة بلغت 570 الف دينار من خلال تنفيذ 4 صفقات على أسهم شركة واحدة.

وبلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 30 ألف سهم بقيمة بلغت 2 مليون دينار من خلال تنفيذ 3 صفقة على أسهم شركة واحدة.

الشركات الأكثر ربحية

– الكندي لإنتاج اللقاحات.

-فندق بابل.

– مصرف عبر العراق.

الشركات الأكثر خسارة

– مصرف الخليج.

-دار السلام للتأمين.

– المعمورة العقارية.