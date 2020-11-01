الكناني : قانون تمويل العجز والمحكمة الاتحادية سيتم مناقشتها نهاية الاسبوع

المستقلة / – حدد تحالف الفتح أبرز القوانين التي ستدرج في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني ، إن ” مجلس النواب من المؤمل ان يعقد جلسته الاعتيادية الخميس المقبل أو السبت من الأسبوع المقبل”.

واضاف ان ” أبرز القوانين التي ستدرج على جدول الأعمال هي القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المقدمة من قبل الحكومة وقانون المحكمة الاتحادية”.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب اكدت وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي بتأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن”اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز”.

وأضاف، أن” اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض”.

وأشار إلى أن القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية”.