الكمارك تضبط 3 شاحنات محملة بمواد مخالفة عند مداخل بغداد

المستقلة / -أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبط 3 شاحنات محملة بمواد مخالفة عند مداخل محافظة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بالتعاون مع شرطة الكمارك قام بضبط ثلاثة شاحنات، اثنان تحملان مادة(الشاي الاسود) والثالثة محملة (مواد متنوعة كهربائية إنشائية) مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد”.

وأضاف البيان، “تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الأجراءات القانونية بحقها “.