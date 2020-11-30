الكعبي يدعو التطبيعية لمراجعة قرارها بشأن بث الدوري العراقي

(المستقلة) أبدى السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، استغرابه من قيام الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بعدم تسهيل مهمة النقل التلفزيوني لمباريات الدوري الممتاز على قناة الرياضية العراقية، بالرغم من الاتفاق على ضرورة بث المباريات على قناة الرياضية حصريا. وجرى مؤخرا عقب الاجتماع الذي عقد بين السادة رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة ورئيس شبكة الإعلام العراقي، منوها أن الرياضية تمثل قناة الوطن وهناك أهمية كبيرة في نقلها لمباريات الدوري في ظل استمرار الحظر الصحي للجماهير الرياضية الكريمة بسبب جائحة كورونا.

وانتقد الكعبي رغبة الهيئة التطبيعية للاتحاد بإعطاء نقل بث المباريات الى شركة خاصة لتحقيق العائدات المالية، بعيدا عن التفكير بالمصالح المشتركة والنظر إلى الغاية والهدف الذي يطمح إليه كل رياضي عراقي وهو الارتقاء بالدوري الممتاز والسماح لمحبي الرياضة بمشاهدة المباريات على قناة الوطن التي كان من الأجدر بالهيئة، وأسوة بالمؤسسات الأخرى دعمها، خاصة أنها حاليا في حلة جديدة ربما تضاهي النقل التلفزيوني بالنسبة للكثير من القنوات العربية والمحلية.

ودعا النائب الأول في ختام البيان، الهيئة التطبيعية إلى مراجعة قرارها وحلحلة كافة الإشكالات مع شبكة الإعلام خصوصا وأن الموضوع آنف الذكر يعد التجربة الأولى للهيئة التي أثبتت للأسف عدم قدرتها على إدارة الملفات الرئيسية ومنها ملف المنتخبات وغيرها، مستنكرا في الوقت ذاته استمرار تمديد عمل الهيئة لأكثر من 9 أشهر رغم أن وظيفتها محددة، وكان عليها إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ظل العراق الديمقراطي الجديد.