الكعبي : جرائم داعش اثبتت للعالم اجمع عدم انتمائه الى اي عقيدة او دين

الكعبي : جرائم داعش اثبتت للعالم اجمع عدم انتمائه الى اي عقيدة او دين

المستقلة .. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن جرائم داعش اثبتت للعالم اجمع عدم انتمائه الى اي عقيدة او دين.

وقال الكعبي عند استقباله ،اليوم الاحد، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش كريم خان، “ان واحدة من اهم مهام الفريق الاممي المكلف بالتحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي , وايضا عمل المحكمة التي ستشكل في العراق, هو اثبات عدم انتماء هذا التنظيم الارهابي لاي دين او عقيدة “.

وعدّ تشكيل هذه المحكمة المختصة بالتحقيق بجرائم داعش “انتصار آخر يضاف لانتصاراتنا بدحره على الارض وتحرير جميع الاراضي من دنس الارهاب المتطرف “.

واشار الى ان , جرائم داعش اختلفت من حيث النوع والعدد عن تلك الجرائم التي اقترفها تنظيم القاعدة الارهابي , حيث قام بقتل الابرياء من كافة الاديان والمذاهب والقوميات تحت مسميات لا اساس لها من الصحة , ولم تسلم حتى المعالم الاثرية والمساجد والمعابد والكنائس والاضرحة المقدسة من جرائم الحرق والسلب والهدم والتخريب , وصولا الى الاعتداء على كرامة الانسان وحقوقه , حيث اغتصب وباع النساء في سوق النخاسة .

وبين ان هناك رؤية مشتركة بين مجلس النواب والامم المتحدة حول تجريم جرائم داعش في العراق , وهذا الامر سيكون له ابعاد محلية ودولية , فمن جهة ستعمل المحكمة على اعادة حقوق كل من تضرر جراء هذا التنظيم ، وانصاف للجميع , والبعد الاخر , هو توحيد الجهود الدولية لمحاربة كافة الافكار المتطرفة تحت اي مسمى كان “.