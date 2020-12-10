الكشف عن موعد تطبيق الـ”VAR” في الدوري العراقي

(المستقلة) أكد رعد سليم، عضو لجنة الحكم في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تطبيق تقنية الفيديو “VAR” في الدوري الممتاز.

وقال سليم في تصريحات صحفية: “حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي من أجل اعتماد منظومة VAR في منافسات الدوري الممتاز”.

وواصل: “قياسا بالفترة الزمنية المتبقية لتدريب حكامنا وتنصيب المنظومات في الملاعب، سيتم انطلاق التقنية رسميا الموسم المقبل”.

وأضاف: “لا نزال بانتظار زيارة وفد الاتحاد الدولي والشركة المنفذة للاطلاع على الملاعب التي تأخرت بسبب جائحة كورونا، وسيتم إرسال كتاب تأكيد قريبا جدا”.

وتابع: “المنظومة الواحدة ستكلف 100 ألف دولار تقريبا، واتحاد الكرة سيتكفل بالأمور المالية”.

وأتم: “لجنتنا لا تعاقب حكامها على أخطاء المباريات التي هي جزء من اللعبة، ولكنها بعد الاطلاع على اللقاءات تصدر قرارات إيقاف، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة، على ألا يتم الإعلان في وسائل الإعلام، حسب توجيه الاتحادين الدولي والآسيوي”.