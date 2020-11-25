الكشف عن موعد استلام ملعب النجف الدولي

(المستقلة) كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن موعد استلام ملعب النجف الدولي من الشركة المنفذة، ودخوله الخدمة الفعلية لاستضافة مباريات في الدوري العراقي الممتاز.

وقال طالب جابر، مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في الوزارة في بيان رسمي: “تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بوجوب تهيئة ملاعب الوزارة ووضعها في الجاهزية المطلوبة، سيتم الأسبوع المقبل استلام ملعب النجف الدولي الذي يتسع لـ30 ألف متفرج ليدخل الخدمة الفعلية ويصبح جاهزا لتضييف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم”.

وأضاف جابر: “ملعبا كربلاء الدولي والبصرة الدولي جاهزان أيضا لاستقبال مباريات الزوراء والقوة الجوية والشرطة في منافسات دوري أبطال آسيا 2021”.