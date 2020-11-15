الكشف عن مشروع ببغداد مُنح لشركة وهمية وكلف 100 مليون دولار

المستقلة /- كشف عضو مجلس النواب علاء الربيعي، عن سبب استقالة أمين بغداد السابق منهل الحبوبي، وتحدث عن مشروع قناة الجيش في العاصمة، مبينا أن المشروع صرف عليه 100 مليون دولار.

وقال الربيعي في لقاء متلفز، إن مدراء عامين فاسدين موجودين في أمانة بغداد هم من يتحملون الفساد في العاصمة، وأمين بغداد السابق منهل الحبوبي الذي قدم استقالة كان يحمل أخلاق ومهنية ولا يمكن أن يستمر في العمل كأمين للعاصمة أكثر من شهر واحد بسبب الفساد المستشري.

وأضاف، أما أمين بغداد الحالي فأن لم يقم بتحطيم رؤوس الفاسدين المعروفين في الأمانة لم يتمكن من التقدم خطوة واحدة في العمل.

وبشأن مشروع قناة الجيش، أشار الربيعي إلى أن هذا المشروع صرف عليه 100 مليون دولار قبضته شركة مصرية باسم (المقاولون العرب) والنتيجة أنها غير موجودة على ارض الواقع، وكان من المفترض فتح تحقيق بهذا المشروع ولكن لم يتم ذلك.

وتابع أن مستثمر قناة الجيش عوض ثلاث مرات من أمانة بغداد بسبب سحب مياه الأمطار عندما غرقت بغداد ووضع المياه في مشروع قناة الجيش، وكان الأمين السابق ذكرى علوش توافق على أي تعويض يطالب به المستثمر.

وكان مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي أصدر، الأربعاء (28 تشرين الأول، 2020)، أمراً بإعفاء أمين بغداد منهل الحبوبي وتعيين علاء معين كاظم العماري بدلا عنه.