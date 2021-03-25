الكشف عن قميص القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

المستقلة/- كشفت شركة أديداس للملابس الرياضية عن القميص الجديد لفريق القوة الجوية الذي سيرتديه في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتتميز القمصان الجديدة بتقنية “heat.rdy-keep cool” المبتكرة، المصممة لضبط الحرارة والحفاظ على نظرة اللاعبين أثناء المباريات، إضافة إلى تقنية “‏Primeblue” صديقة البيئة.

كما يحافظ نسيج “AEROREADY” على جفاف الجلد، مع وجود ألواح جانبية شبكية تعزز التهوية.

ويلعب القوة الجوية في الدور التمهيدي ضد الوحدة السعودي، يوم 7 أبريل/نيسان المقبل، ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات.

وفي حال صعوده يلعب القوة الجوية بالمجموعة الثانية، التي تضم الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

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