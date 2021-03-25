الكشف عن قميص القوة الجوية في دوري أبطال آسيا
المستقلة/- كشفت شركة أديداس للملابس الرياضية عن القميص الجديد لفريق القوة الجوية الذي سيرتديه في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وتتميز القمصان الجديدة بتقنية “heat.rdy-keep cool” المبتكرة، المصممة لضبط الحرارة والحفاظ على نظرة اللاعبين أثناء المباريات، إضافة إلى تقنية “Primeblue” صديقة البيئة.
كما يحافظ نسيج “AEROREADY” على جفاف الجلد، مع وجود ألواح جانبية شبكية تعزز التهوية.
ويلعب القوة الجوية في الدور التمهيدي ضد الوحدة السعودي، يوم 7 أبريل/نيسان المقبل، ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات.
وفي حال صعوده يلعب القوة الجوية بالمجموعة الثانية، التي تضم الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي.
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