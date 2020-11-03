الكشف عن عقد “زواج عرفي” يجمع العندليب وسعاد حسني – صورة

المستقلة/- أثارت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ موجة جدل بين متابعيها، بعد نشرها صورة تظهر عقد زواج عرفي بين الفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​ والفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​، وعلقت مي العيدان عليها: “عقد زواج سعاد حسني وعبد الحليم حافظ. . طلعوا متزوجين عرفي”.

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من استاء من نبش هكذا أخبار لا لزوم لها وكتب أحدهم: “حتى الموتى طلعتي عقود زواجهم”، فيما علق آخر: “انتهيتي من الأحياء لحين دور الأموات لا حول ولا قوة الا بالله”.

وكتب آخر: “شلون مو قالوا وانكروا وكل الفنانات نادية لطفي ومريم فخر الدين وغيرهم قالوا مابينها وبين عبدالحليم علاقه وهذي حركات سعاد عشان تلتفت الانتباه لأنها ممثله جديده كانت وحابه تاخذ أدوار بطوله مادري هالصوره مزوره والا كل الفنانات جذابات ؟؟؟؟”.

وعبر البعض عن سعادتهم لاكتشاف أن سعاد حسني سورية الأصل لذلك كانت جميلة إلى هذا الحد.

وكان ​محمد شبانة​، نجل شقيق العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ أكد في تصريح في برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون” الفضائية وتقدمه الإعلامية ​بسمة وهبة​، أن العندليب لم يتزوج من سعاد حسني، مشيرا إلى أنه يمتلك شرائط بصوته ولم يذكر فيها أى شيء عن هذا الموضوع، أما شقيقة السندريلا جانجاه عبد المنعم فكشفت للمرة الأولى وثيقة زواج سعاد من عبد الحليم عرفيًا، والمحررة عام 1960، وذلك خلال برنامج العاشرة مساء فى سبتمر 2016.

وأشارت جانجاه إلى أن شقيقتها سعاد حسني أثبتت بوثيقة الزواج العرفي أنها سورية الجنسية لأن والدها سوري، ولم تكن وقتها حصلت على الجنسية المصرية.