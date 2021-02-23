الكشف عن عدد الدواعش في العراق

المستقلة /- كشف الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن أعداد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق يقدر بأقل من ألف.

وأوضح اللواء تحسين الخفاجي، أن قيادة العمليات المشتركة “تعمل لحل ملف مخيم الهول المعقد”، إضافة إلى ملف الحدود لإنهاء تواجد الدواعش في تلك المناطق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأضاف أن إرهابيي داعش ما زالوا يحاولون التسلل من الحدود العراقية السورية، خاصة المناطق الواقعة بين العمليات المشتركة وقوات البشمركة.

وأشار إلى أن هناك “عملا متواصلا مع البشمركة لإنهاء هذا الموضوع، وإيقاف تدفق الدواعش”.

وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية “على أهبة الاستعداد دائما، وتصطاد هؤلاء الدواعش عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض عليهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

جلادباخ ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضية

بايرن ميونيخ يسحق لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

اخر الاخبار

السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من ابنة شقيق كاظم الساهر بعد ضجة صورها معه

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

اخر الاخبار

قيادات فتحاويّة وأخرى حمساويّة في اتصال مع البرغوثي وعائلته

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

اخر الاخبار

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا 

اخبار العراق

تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

اخر الاخبار

السعودية تفرض عقوبات مشددة لمن ينشر ويفشي وثائق سرية

اخبار العراق

سقوط مصابين مع تجدد المظاهرات في الناصرية

اخبار العراق

زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

اخبار العراق

شركة لبنانية تبحث افتتاح مدارس دولية في كربلاء

اخر الاخبار

الكويت.. وزير المالية يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة