الكشف عن راعٍ جديد لمنتخب العراق

(المستقلة) أصبحت الخطوط الجوية العراقية، ثالث راعي لمنتخب العراق، بعد شركتي “زين” و”أمبرو”.

وأصبحت الخطوط الجوية العراقية الناقل الرسمي للمنتخب الوطني العراقي، فيما ترعى زين العراق قمصان تدريبات “أسود الرافدين”، والتي تصنعها شركة “أمبرو” البريطانية.

ويتجه منتخب العراق، اليوم الإثنين، إلى معسكره في دولة الإمارات، الذي يخوض خلاله مباراتين وديتين ضد الأردن وأوزبكستان، يومي 12 و17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويستعد منتخب العراق لاستئناف مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن منتخب “أسود الرافدين” يحتل صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن البحرين، أقرب ملاحقيه.