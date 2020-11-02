الكشف عن تفاصيل مصرع 7 أشخاص فى حادث البدرشين

المستقلة … كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية بجنوب محافظة الجيزة، تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بمركز البدرشين، وأٍسفر عن مصرع 7 أشخاص.

“حيث بينت التحقيقات أن سائق السيارة “الميكروباص كان يقود سيارته بسرعة عالية، وخرجت عن سيطرته، في الوقت الذي كان يعبر فيه سائق “السيارة السوزوكي” الطريق وهدأ من سرعته بسبب مرور سيارة نقل ثقيل بجواره.

فيما كشفت تحريات المباحث ونتائج تفريغ كاميرات المراقبة التي صورت الحادث، أنه أثناء إبطاء قائد السيارة السوزوكي لسرعته، لمرور سيارة نقل ثقيل بجواره، فوجئ بالسيارة الميكروباص تصطدم به بكل قوتها، مما أدى إلى اصطدام السيارة السوزوكي بالنقل الثقيل، ووقوع عدد من المصابين والضحايا.